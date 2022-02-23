МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге

Петербуржцев ждет мокрый снег и минусовая погода. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в четверг, 24 февраля, испортится погода. Жителей и гостей города ожидает мокрый снег, порывистый ветер и минусовая температура. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу 23 февраля.

– В четверг, 24 февраля, Северную столицу ждет усиление юго-западного ветра, порывы будут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 17 градусов, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС просят всех быть аккуратными на дорогах - ночью и в начале дня гололедица. Атмосферное давление ночью немного повысится, а днем, наоборот, понизится.