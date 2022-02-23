Детская больница имени Святой Ольги и родильный дом №16 в Санкт-Петербурге вернулись к обычной работе

Медучреждения возвращаются к привычному режиму работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинские учреждения города постепенно возвращаются к обычному режиму работы и перестают принимать пациентов с коронавирусом. В среду, 23 февраля, к прежнему режиму работы вернулись родильный дом №16 и Детская городская больница имени Святой Ольги. Об этом рассказали в среду, 23 февраля, в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

- С сегодняшнего дня в родильном доме №16 вывели из инфекционного отделения 42 койки, а в Детской городской больнице им. Св. Ольги - 251 койку, - отметили в пресс-службе ведомства.

В комитете по здравоохранению пояснили, что количество госпитализаций падает. Число людей с ОРВИ и коронавирусом , которые лечатся на дому, снизилось до 201 тысячи. На пике пятой волны их было более 290 тысяч.