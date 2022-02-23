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Общество23 февраля 2022 18:48

Праздничный салют в честь 23 февраля прогремел над Санкт-Петербургом

Петербуржцы увидели более тысячи разноцветных огней
Агния ПЕРОВА
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В Петербурге в День защитника Отечества прогремел салют.

В Петербурге в День защитника Отечества прогремел салют.

Фото: Полина ШАНДРАК

В День защитника Отечества, который праздную во всей стране 23 февраля, отгремел фейерверк и салют. Красочное шоу стало прекрасным завершением праздничного дня.

Пиротехнические установки стояли по традиции у стен Петропавловской крепости. И ровно в девять часов небо над Петербургом озарилось тысячами разноцветных огней. Десять минут петербуржцы и гости Северной столицы наблюдали за красными, зелеными, золотистыми и другими искрами. Все ахали и охали.

Сопровождали фейерверк артиллерийские залпы. Всего их было тридцать. Каждый из них был посвящен Героям Советского Союза и России.

Видео фейерверка можно посмотреть у нас на сайте в разделе «Афиша».