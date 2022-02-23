Школьника в Петербурге во время игры «изнасиловали» палкой

Школьнику из Петербурга во время игры повредили анальное отверстие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычная игра в кругу сверстников обернулась для школьника нешуточной травмой. Накануне в детскую больницу обратился 14-летний подросток и пожаловался на боль в анальном проходе. Медики тут же сообщили об этом в правоохранительные органы.

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, когда следователи начали выяснять, что же привело его к такой проблеме, узнали, что это последствия игры со сверстниками.

- Оказалось, что мальчик в начале февраля был в гостях у одноклассницы, где он и его знакомые играли в «правду или действие». Во время игры приятели засунули ему палку в анальное отверстие, из-за чего и появилась трещина, - пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.