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Происшествия23 февраля 2022 19:31

Школьника в Петербурге во время игры «изнасиловали» палкой

Мальчик мучился от боли несколько недель
Агния ПЕРОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Школьнику из Петербурга во время игры повредили анальное отверстие.

Школьнику из Петербурга во время игры повредили анальное отверстие.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычная игра в кругу сверстников обернулась для школьника нешуточной травмой. Накануне в детскую больницу обратился 14-летний подросток и пожаловался на боль в анальном проходе. Медики тут же сообщили об этом в правоохранительные органы.

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, когда следователи начали выяснять, что же привело его к такой проблеме, узнали, что это последствия игры со сверстниками.

- Оказалось, что мальчик в начале февраля был в гостях у одноклассницы, где он и его знакомые играли в «правду или действие». Во время игры приятели засунули ему палку в анальное отверстие, из-за чего и появилась трещина, - пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.