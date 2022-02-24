Теннисный турнир St. Peterburg Open перенесли в Казахстан

Теннисный турнир АТР перенесли из Петербурга в Нур-Султан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ассоциация теннисистов-профессионалов перенесла St. Petersburg Open в Казахстан. Теннисный турнир в 2022 году вместо Петербурга пройдет в Нур-Султане. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Все 25 матчей, которые запланированы, пройдут не в Северной столице, а в столице Казахстана. Причины переноса не указаны. Соревнования пройдут с 19 по 25 сентября 2022 года.

Отметим, что УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов, который запланирован на 28 мая 2022 года, из Петербурга после того, как Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.