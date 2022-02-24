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Происшествия24 февраля 2022 4:45

Квартира сгорела в Невском районе Петербурга

Пожар начался в четыре часа ночи
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Квартира сгорела в Невском районе Петербурга

Квартира сгорела в Невском районе Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 24 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилой квартире. В 4 часа на пульт экстренной службы Северной столицы поступило сообщение о том, что случилось возгорание в доме 28 по улице Цимбалина. На место сразу же выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- По указанному адресу горела двухкомнатная квартира. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе.

На месте с пожаром боролись три единицы техники и 13 человек личного состава.

В итоге пожар был потушен за 15 минут. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.