Тепло и ветер вернутся в Петербург 24 февраля

Тепло и ветер ждут Петербург 24 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург возвращается тепло. После морозного дня в Северной столице 24 февраля 2022 года снова будет оттепель. А все благодаря очередному циклону. Температура поднимется до плюс 3 градусов, усилится ветер и вечером пойдет снег с дождем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды, усилится ветер, и ближе к вечеру пройдут небольшие осадки, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге ожидается до плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области разброс от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер будет теплый, южный 6-11 метров в секунду, порывистый.

В пятницу в Петербурге будет еще более ветрено, пройдут небольшие осадки, а потепление продолжится.