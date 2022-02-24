Рейсы из Петербурга задержали в Пулково 24 февраля

В аэропорту Пулково задержали рейсы утром 24 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 24 февраля 2022 года несколько рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Согласно официальному табло вылетов аэропорта, пока что задержаны только два рейса.

- В Пулково задержан рейс в Астрахань авиакомпании "Победа". Он должен был вылететь в 8:00 часов, однако временно перенесен на 8:40 часов, - сообщает аэропорт.

Кроме того, задержан вылет самолета в Симферополь. Рейс 5N 525 авиакомпании Smartavia должен был отправиться в 8:50 часов. На данный момент вылет запланирован на 10:50 часов утра.

Добавим, что остальные рейсы в Пулково пока что без изменений.

Напомним, что утром 24 февраля до 2 марта была приостановлена работа в 12 городах России. В том числе в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.