Биржа Петербурга приостановила торги 24 февраля

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги вслед за московской Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 24 февраля 2022 года биржа Санкт-Петербурга, вслед за московской, приостановила торги. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Работа биржи остановилась в 8:10 часов по московскому времени.

- Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 часов по московскому времени, - сообщили в пресс-службе петербургской биржи.

На данный момент не сообщается, когда работа биржи будет возобновлена. Отмечается, что информация об этом появится позже. Также участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.

Напомним, что в аэропорту Пулково утром 24 февраля были задержаны рейсы.