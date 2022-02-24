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Экономика24 февраля 2022 5:49

Биржа Петербурга приостановила торги 24 февраля

Когда будет возобновлена работа пока не сообщается
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Санкт-Петербургская биржа приостановила торги вслед за московской

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги вслед за московской

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 24 февраля 2022 года биржа Санкт-Петербурга, вслед за московской, приостановила торги. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Работа биржи остановилась в 8:10 часов по московскому времени.

- Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 часов по московскому времени, - сообщили в пресс-службе петербургской биржи.

На данный момент не сообщается, когда работа биржи будет возобновлена. Отмечается, что информация об этом появится позже. Также участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.

Напомним, что в аэропорту Пулково утром 24 февраля были задержаны рейсы.