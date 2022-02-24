МЧС предупредило о сильном ветре в Ленобласти 24 февраля

Сильный ветер поднимется в Ленобласти 24 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение. Сообщается, что 24 февраля 2022 года на регион надвигается непогода в виде сильного западного ветра.

- 24 февраля, начиная с 12-15 часов, ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-18 метров в секунду, - рассказали в МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В связи с такой погодной обстановкой спасатели напоминают о том, что повышается вероятность аварий. Также не рекомендуется выходить на лед, либо на воду, так как это может быть опасно.

Местным жителям рекомендуют убрать все вещи с балконов и со двора, закрыть все окна. Машины лучше всего ставить в гараж, а при его отсутствии, парковать как можно дальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.