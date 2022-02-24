Мать бросила годовалого ребенка одного в машине в Петербурге

Брошенного годовалого ребенка нашли в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мать бросила своего годовалого ребенка одного в машине. Вечером 23 февраля 2022 года в экстренную службу обратилась женщина, которая работает медсестрой в детском саду и сообщила, что у дома 15/2 по улице Козлова во дворе припаркован автомобиль. А внутри сидит маленький ребенок и плачет. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место прибыл наряд полиции. В указанном автомобиле в детском кресле они обнаружили годовалого мальчика, мать которого со старшим сыном ушла к логопеду, - рассказал источник.

Полицейские вскрыли дверь автомобиля и достали оттуда ребенка. После этого малыша передали отцу.

О семье известно, что она благополучная, на учете не состоит. В семье есть двое приемных детей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.