Пенсионер из Кронштадта взял кредиты и отдал мошенникам 4,5 млн рублей

Пенсионер отдал мошенникам "из банка" 4,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники лишили огромной суммы денег 68-летнего пенсионера из Кронштадта. Мужчина попался на классическую удочку. Ему позвонили «сотрудники службы безопасности банка», которые посоветовали перевести накопления на другие счета.

- 23 февраля в полицию обратился пенсионер с заявлением о том, что 10 февраля на его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что мошенники пытаются похитить деньги со счета заявителя, и, чтобы предотвратить дальнейшие попытки хищения, необходимо получить кредиты и снять наличные с переводом их на другие счета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина послушался «добрых людей» и в течение 12 дней оформлял кредиты на свое имя, после чего переводил деньги на указанные счета через банкоматы.

Лишь поняв, что его обманули, пенсионер пошел в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.