Женщина обстреляла кабину дежурного на станции метро "Приморская" в Петербурге

В Петербурге задержали женщину за стрельбу в метро / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге агрессивная женщина обстреляла кабину дежурного по эскалатору в метро. В половину одиннадцатого вечера 23 февраля 2022 года из отдела транспортной безопасности метрополитена поступило сообщение о том, что на станции "Приморская" неадекватный пассажир. На место прибыли сотрудники полиции.

- Установлено, что около 22:12 часов в нижнем вестибюле станции метро между 33-летней пассажиркой и 58-летней сотрудницей подземки возник конфликт. В итоге женщина четыре раза выстрелила из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что сотрудница метро не пострадала. Стрелявшую задержали, у нее изъяли оружие и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.