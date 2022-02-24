В метро Петербурга усилили контроль на станциях и в вестибюлях

В метро Петербурга усилили контроль Фото: Олег ЗОЛОТО

Для обеспечения безопасности пассажиров метрополитен Санкт-Петербурга усилил контроль на станциях и в вестибюлях. Об этом в четверг, 24 февраля 2022 года, "КП-Петербург" сообщили в пресс-службе городской подземки.

- Петербургский метрополитен продолжает работу в штатном режиме. Никаких отдельных поручений по этому поводу не было. Сотрудники метро чаще ходят в вестибюлях и на станциях, - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, усиление мер безопасности на территории метрополитена не связаны с каким-то конкретным событием.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писал об инциденте, который накануне произошел в Северной столице на станции "Приморская". Неадекватная женщина в половине одиннадцатого ночи четырежды выстрелила из пистолета в кабину дежурного по эскалатору.