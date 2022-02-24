Сроки финансирования «Метростроя» сдвинули на полгода

Докапитализацию "Метростроя" сдвинули на лето. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга отложили сроки докапитализации «Метростроя Северной столицы» (МССС). Предполагалось, что будут выпушены 27 миллионов акций компании по 100 рублей каждая, которые выкупят город и банк ВТБ. Ранее эту операцию планировали завершить до конца 2021 года. Но процесс только пошел и закончится лишь к лету.

- Акции будут выкуплены городом и ВТБ, и обе стороны останутся в текущих пропорциях. Общая итоговая сумма докапитализации также без изменений, - пишет «Коммерсант-Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МССС.

Полученные в результате выпуска акций средства в размере 2,7 млрд рублей, направят на закупку проходческой техники и общее обновление материально-технической базы МССС.