Петербуржцы смогут оплачивать парковку через московское приложение

Платную парковку можно оплатить московским приложением. Фото: Олег ЗОЛОТО

Единое мобильное приложение для оплаты парковки объединило Москву и Санкт-Петербург. Этот сервис упростит жизнь тем, кто постоянно курсирует на автомобиле между двумя столицами: с его помощью можно будет оплачивать парковку, продлевать сессию и исправлять ошибки. Об этом в среду, 23 февраля, сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова

- Путешествия по России на личном автомобиле набирают все большую популярность – мы с интересом узнаём о новых уголках страны и возвращаемся в полюбившиеся места. Идея сделать единое приложение «Парковки России», которое бы позволяло легко оплачивать парковочные сессии, показалась нам очень своевременной и отвечающей запросам автомобилистов, поэтому Петербург стал пилотным регионом, который протестировал и запустил приложение на своей территории, - пояснил Соколов.

По данным пресс-службы, 900 человек протестировали программу перед запуском в городе на Неве. Петербуржцы могут скачать приложение в App Store, Google Play и AppGallery. Теперь водители Петербурга могут шестью разными способами оплатить зоны платной парковки.

Напомним, что на сегодняшний день в Северной столице зона платной парковки действует на 99 улицах в Центральном районе. Ранее стало известно, какие районы Санкт-Петербурга в 2023 году попадут в зону платной парковки.