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Происшествия24 февраля 2022 9:26

Петербурженка, которая держала двоих детей на цепи в коридоре, предстанет перед судом

Полтора года она избивала сына и дочь и ограничивала их в пище и сне
Анастасия СОБОЛЕВА
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Мать, издевавшуюся над детьми, отдадут под суд.

Мать, издевавшуюся над детьми, отдадут под суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тридцатилетняя жительница Санкт-Петербурга устроила своим родным детям настоящий концлагерь. С апреля 2020 года по сентябрь 2021 года петербурженка избивала руками и деревянной палкой малолетних сына и дочь. Следствие установило, что нерадивая мать под предлогом "воспитательных целей" морила детей голодом и не давала им спать.

- Красногвардейский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы за истязание и лишение свободы несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры в четверг, 24 февраля.

По данным надзорного ведомства, женщина пристегивала малышей к цепи в коридоре и заставляла их стоять прикованными долгое время. Нередко детям приходилось спать на голом полу. Прокуратура направила уголовное дело в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.