Петербурженка, которая держала двоих детей на цепи в коридоре, предстанет перед судом

Мать, издевавшуюся над детьми, отдадут под суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тридцатилетняя жительница Санкт-Петербурга устроила своим родным детям настоящий концлагерь. С апреля 2020 года по сентябрь 2021 года петербурженка избивала руками и деревянной палкой малолетних сына и дочь. Следствие установило, что нерадивая мать под предлогом "воспитательных целей" морила детей голодом и не давала им спать.

- Красногвардейский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы за истязание и лишение свободы несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры в четверг, 24 февраля.

По данным надзорного ведомства, женщина пристегивала малышей к цепи в коридоре и заставляла их стоять прикованными долгое время. Нередко детям приходилось спать на голом полу. Прокуратура направила уголовное дело в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.