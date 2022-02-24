Суды Петербурга получили письма о минировании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской и районные суды Петербурга снова получили письма о минировании. Анонимные сообщения пришли на электронные адреса дворцов Фемиды . Угрозы были направлены с адреса крупного почтового сервиса.

- Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский районные суды получили письма о заминировании, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Такие же послания получили Московский, Василеостровский, Петродворцовый и Приморский райсуды.

Напомним, что подобные инциденты продолжаются уже третью неделю. Вместе с судами «Минировались» школы, детсады, метро, вокзалы и аэропорт Пулково. Ни одного взрывного устройства при обследовании обнаружено не было.