Умер Коля Супер, известный граффитист из Петербурга

В Петербурге умер известный граффитист Коля Супер Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге умер известный граффитист Коля Супер, известный как Super 158. Это знаковый для Северной столицы уличный художник, который развивал культуру граффити с 2000 года. Ему было 36 лет. Об этом 23 февраля 2022 года рассказали его друзья и близкие.

- Наш дорогой друг и напарник Коля Супер умер 23 февраля после более чем полуговой схватки с редкой формой рака лимфомы. Он был талантливым граффити райтером, активным деятелем и большим энтузиастом в сфере стрит культуры. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким. Вечная память Коле и покой его душе, - сообщили уличные художники объединения 10.203.

Николай с середины 2000-х годов выступал организатором многих фестивалей. В 2012 году производитель краски Trane выпустил линейку цветов. Цвет 3250 Violett имеет маркировку Super 158 и по сей день.

Друзья и соратники художника собираются продолжать выпускать его искусство.