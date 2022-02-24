МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге 25 февраля

Ветер и мокрый снег ждут в пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает об ухудшении погоды в городе. Его ожидают днем в пятницу, 25 февраля. Очередной циклон с северной части Скандинавии усилит ветер и поднимет температуру выше ноля.

- 25 февраля в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба городского управления экстренного ведомства.

По прогнозам синоптиков, ночью возможен небольшой минус, а днем термометры покажут до +3 градусов. Давление немного снизится и составит около 750 мм ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы. Вечером возможен мокрый снег.

В субботу погода сильно не изменится, термометры покажут около ноля.