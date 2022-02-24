Проспект Большевиков в Петербурге отремонтируют в 2022 году

В 2022 году в Петербурге отремонтируют проспект Большевиков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в 2022 году будет отремонтирован проспект Большевиков. В связи запланированными работами на всем протяжении дороги будут организованы перекрытия. Об этом 24 февраля 2022 года сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Ограничения движения автотранспорта будут введены почти на всем протяжении магистрали – от Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай. Работы не будут проводиться только на небольшом отрезке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, - пояснили в Смольном.

Так, на проспекте будет заменен асфальт, как на проезжей части, так и на тротуарах. После этого на дороге начертят новую разметку.

Известно, что на ремонт проспекта Большевиков будет потрачено порядка 308,9 миллионов рублей.