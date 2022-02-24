Житель Петербурга увидел свет в квартире умершего брата и вызвал полицию

Петербуржец вызвал полицию из-за света в окне в квартире умершего брата. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Петербурга обратился в полицию, испугавшись «приведений», которые могут жить в квартире его умершего брата. Мужчина собирается получить жилье по наследству и пришел проверить квартиру. Но увидел в окнах свет и набрал экстренный номер 112.

- Заявитель сообщает, что после смерти брата в декабре 2021 года, вступает в наследство. Однако увидел, что горит свет в квартире. В связи с чем, просит установить проживает ли кто-то в квартире брата,- уточняет источник «КП-Петербург».

Сейчас заявление мужчины принято в работу. Сам он пока оформляет документы у нотариуса и надеется, что выселять непрошенных гостей силой не придется.

Отметим, что в последнее время в Петербурге осудили нескольких мошенников, завладевших квартирами умерших горожан при помощи поддельных документов.