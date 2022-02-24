Михаил Пиотровский рассказал, что будет с международными проектами Эрмитажа

Михаил Пиотровский выступил с заявлением по дальнейшим планам Эрмитажа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация на Украине никак не скажется на международной работе главного музея Петербурга - Эрмитажа. Об этом на пресс-конференции в четверг, 24 февраля, заявил Михаил Пиотровский.

- Культура и музеи - это мосты между людьми, лекарство от пандемии и нервных стрессов, пусть даже в таких чрезвычайных ситуациях, как сегодня, - сказал директор Эрмитажа.

По его словам, многие проекты не зависят от политической ситуации. Поэтому Эрмитаж пока менять свои планы не собирается.

- Мы все время живем в сложной обстановке: у нас пандемии, с США много лет нет общих проектов, потому что нет гарантий. Посмотрим, каким образом будем смягчать международную обстановку, возможно, с помощью выставок. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции, связанной с конфликтом вокруг Донецкой и Луганской народных республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: 10 ответов на главные вопросы

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)