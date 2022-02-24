Михаил Пиотровский рассказал, что будет с международными проектами Эрмитажа

Михаил Пиотровский выступил с заявлением по дальнейшим планам Эрмитажа.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Ситуация на Украине никак не скажется на международной работе главного музея Петербурга - Эрмитажа. Об этом на пресс-конференции в четверг, 24 февраля, заявил Михаил Пиотровский.
- Культура и музеи - это мосты между людьми, лекарство от пандемии и нервных стрессов, пусть даже в таких чрезвычайных ситуациях, как сегодня, - сказал директор Эрмитажа.
По его словам, многие проекты не зависят от политической ситуации. Поэтому Эрмитаж пока менять свои планы не собирается.
- Мы все время живем в сложной обстановке: у нас пандемии, с США много лет нет общих проектов, потому что нет гарантий. Посмотрим, каким образом будем смягчать международную обстановку, возможно, с помощью выставок. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
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