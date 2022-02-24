Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 11:31

Здание объединения "Светлана" на проспекте Энгельса сносят в Петербурге

Автомобилистам рекомендуют убрать с парковки свои машины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Здание объединения "Светлана" сносят на проспекте Энгельса

Здание объединения "Светлана" сносят на проспекте Энгельса

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сносят дом 27 по проспекту Энгельса. Это здание объединения "Светлана", которое было построено в начале 20-го века. О сносе постройки 24 февраля 2022 года в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Сносят Энгельса, 27. На протяжении месяца ведутся работы. Забор, натянутые ленты и блоки установлены, но их отодвинули и порвали, - рассказали местные жители, которые наблюдают за сносом.

Также сообщается, что рабочие, которые занимаются сносом, вышли на парковку возле здания, где стоят десятки автомобилей и пытаются дозвониться их владельцам. Вероятно, есть опасность того, что машины могут быть повреждены во время работ.