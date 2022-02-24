Здание объединения "Светлана" на проспекте Энгельса сносят в Петербурге

Здание объединения "Светлана" сносят на проспекте Энгельса Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сносят дом 27 по проспекту Энгельса. Это здание объединения "Светлана", которое было построено в начале 20-го века. О сносе постройки 24 февраля 2022 года в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Сносят Энгельса, 27. На протяжении месяца ведутся работы. Забор, натянутые ленты и блоки установлены, но их отодвинули и порвали, - рассказали местные жители, которые наблюдают за сносом.

Также сообщается, что рабочие, которые занимаются сносом, вышли на парковку возле здания, где стоят десятки автомобилей и пытаются дозвониться их владельцам. Вероятно, есть опасность того, что машины могут быть повреждены во время работ.