Подозреваемого в убийстве 15-летней давности задержали в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 15 лет назад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии в Калининском районе Санкт-Петербурга задержали подозреваемого за совершение особо тяжкого преступления. Его обвиняют в убийстве, совершенном в 2007 году. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- Утром 22 февраля, от системы распознавания лиц поступил сигнал о том, что около одного из домов на улице Воскова находится подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, - отметили в пресс-службе ведомства.

Наряды ОВО и полиции незамедлительно отправились по данному адресу и у входа в парадную задержали находящегося в розыске 40-летнего мужчину. Стражи правопорядка доставили мужчину в отдел полиции.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писала о 31-летней жительнице Петербурга, которая на протяжении полутора лет истязала своих детей. Она не давала им ни поесть, ни поспать и приковывала к цепи в коридоре квартиры. Уголовное дело в отношении петербурженки направлено в суд для рассмотрения по существу.