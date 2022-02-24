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Общество24 февраля 2022 12:05

Санкт-Петербургская Митрополия показала текст молитвы о мире на Украине

Найти ее можно в православном журнале «Фома»
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Митрополия подсказала, как молиться за мир на Украине.

Митрополия подсказала, как молиться за мир на Украине.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургская Митрополия Русской православной церкви опубликовала в своем телеграм-канале пост со ссылкой на текст молитвы о мире на Украине, что особенно актуально в нынешнее время.

- Как молиться о сохранении мира, - говорится в сообщении со ссылкой на православный журнал «Фома».

В списке ссылок на молитвы есть прошения как о мире в целом, так и отдельно о мире на Украине.

- …Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему...-говорится в тексте молитвы.

Также приводятся прошения об искоренении ненависти и всякой злобы и об умножении любви.

Тексты молитв о мире можно найти в журнале "Фома". Фото: t.me/mitropolia

Тексты молитв о мире можно найти в журнале "Фома". Фото: t.me/mitropolia