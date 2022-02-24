Ребенок пробил голову в детском саду в Ленобласти

Мальчик пробил голову в детсаду в Каменногорске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Ленинградской области ведет проверку по сообщению о травмировании ребенка в детском саду города Каменногорска. 5-летний мальчик неудачно ударился о дверь и пробил себе голову.

- В полицию через экстренный номер 112 поступило сообщение от заведующей детского сада о том, что в детском саду мальчик 2016 года рождения ударился затылком о двери и пробил голову, - уточняет источник «КП-Петербург».

Вызов параллельно перенаправили в службу детской скорой, врачи которой и оказали медицинскую помощь пострадавшему детсадовцу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и насколько рассказа сотрудников детского садика соответствует истине.

Решение о дальнейших процессуальных процедурах будут приняты по результатам проверки.