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Происшествия24 февраля 2022 12:35

Ребенок пробил голову в детском саду в Ленобласти

5-летний малыш ударился о дверь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мальчик пробил голову в детсаду в Каменногорске.

Мальчик пробил голову в детсаду в Каменногорске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Ленинградской области ведет проверку по сообщению о травмировании ребенка в детском саду города Каменногорска. 5-летний мальчик неудачно ударился о дверь и пробил себе голову.

- В полицию через экстренный номер 112 поступило сообщение от заведующей детского сада о том, что в детском саду мальчик 2016 года рождения ударился затылком о двери и пробил голову, - уточняет источник «КП-Петербург».

Вызов параллельно перенаправили в службу детской скорой, врачи которой и оказали медицинскую помощь пострадавшему детсадовцу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и насколько рассказа сотрудников детского садика соответствует истине.

Решение о дальнейших процессуальных процедурах будут приняты по результатам проверки.