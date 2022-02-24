Две собаки заживо сварились в кипятке после прорыва трубы в квартире на юго-западе Петербурга

Две маленькие собаки заживо сварились в кипятке в доме на юго-западе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две собаки заживо сварились в кипятке после прорыва трубы в одной из квартир дома №25 на улице Зайцева в Петербурге. Об этом сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. Коммунальная авария, унесшая жизни чихуахуа и йоркширского терьера произошла в туалете «однушки» рано утром в среду, 23 февраля.

- Среди жильцов пострадавших нет, дома никого не было. Трубу с горячей водой прорвало не только в туалете квартиры, но и в подвале жилого дома. Известно, что здание обслуживает компания ТСЖ №2, - передает источник «КП-Петербург».

С 31-летним хозяином собак работают сотрудники полиции, ведется проверка по факту трагедии. Пока неизвестно, будет ли собственник квартиры подавать в суд на коммунальщиков.