На водоемах Петербурга усилен контроль за безопасностью

Усилен контроль за безопасностью на водоемах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге усилили контроль за безопасностью на городских водоемах и на Финском заливе. Это связано с потеплением, которое держится в городе уже несколько дней. Сейчас спасатели и оперативные службы патрулируют берега рек и залива, а также следят за ледовой обстановкой. Об этом 24 февраля 2022 года сообщили в Смольном.

- Резкие перепады температур многократно снизили прочность ледового покрова на городских водоёмах и в Финском заливе. Выход на лёд стал опасен. Спасатели усиливают патрулирование водных объектов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Особый контроль ситуации проводится на реках и каналах городе в центре Петербурга. Для этого спасатели используют суда особой конструкции, которые с легкостью могут проходить по узким водоемам и под мостами. Они были закуплены в прошлом году.

Кроме того, чтобы избежать скопления льда на Неве по реке постоянно ходит ледокол.