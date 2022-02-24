Новый автобус свяжет «Нарвскую» с ЖК между Промышленной и Трефолева

Новый маршрут автобуса появится в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2022 года по Кировскому району Санкт-Петербургу начнет курсировать автобус №269. На нем можно будет доехать от станции метро «Нарвская» до жилых кварталов, расположенных между Промышленной улицей и улицей Трефолева. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба городского Комитета по транспорту.

- Новый маршрут будет кольцевым. Горожане смогут добраться на нем от площади Стачек через Промышленную улицу до улиц Калинина и Трефолева, а потом вернутся обратно к метро, - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, 269-й автобус появится на улицах города 15 июля. Обслуживать новый маршрут будут автобусы среднего класса, который вмещают в своем салоне до 50 пассажиров. Интервалы движения днем составят около 8-10 минут и 16 минут после 20 часов. Воспользоваться автобусами петербуржцы смогут с 5:30 до 0:30.