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Общество24 февраля 2022 12:48

Александр Беглов поздравил с юбилеем дирижера Теодора Курентзиса

24 февраля музыкант отмечает 50-летие
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поздравил с юбилеем Теодора Курентзиса / Фото: Петербургская филармония

Александр Беглов поздравил с юбилеем Теодора Курентзиса / Фото: Петербургская филармония

В четверг, 24 февраля 2022 года, дирижер художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет. С праздником музыканта поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Выдающийся дирижер с мировым именем, Вы снискали любовь многочисленных поклонников, признание широкой публики в России и за рубежом, - отметил градоначальник.

Курентзис родится в Афинах, но окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, а его известный уже на весь мир хор был создан в Доме Радио. За годы своей творческой деятельности он регулярно участвовал в международных музыкальных фестивалях, сотрудничал с оркестрами по всему миру. А в 2014 году стал гражданином России.