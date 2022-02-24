Елагиноостровский дворец изменил график работы 24 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Елагиноостровский дворец-музей на одноименном острове в Санкт-Петербурге изменил график работы в четверг, 24 февраля 2022 года. Как сообщили в пресс-службе парка ЦПКиО имени Кирова, музей закроется еще до пяти часов вечера.

- Елагиноостровский дворец-музей работает до 16:45. Касса Музея работает до 16:00. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе парка.

С чем связаны ограничения работы, не сообщается. Однако в остальные дни музей будет работать по обычному графику.

Напомним, что 6 марта в ЦПКиО состоятся гуляния в честь Масленицы. Главным событием станет традиционное сжигание чучела, которое пройдут в 18:00.