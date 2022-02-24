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Общество24 февраля 2022 13:09

Аэрофлот приостановил полеты из Петербурга в Кишинев до 4 марта

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Аэрофлот приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв до 4 марта

Аэрофлот приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв до 4 марта

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что перелеты между Санкт-Петербургом и Кишиневом будут не возможны с 24 февраля до 4 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Аэрофлот.

- В связи с закрытием воздушного пространства Республики Молдова Аэрофлот временно приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев и в связи с этим вносит изменения, запланированные в расписании с 24 февраля по 4 марта, - сообщили в авиакомпании.

Пассажиров рейсов SU2816/2817 попросили не приезжать в аэропорт Пулково, а следить за информацией об изменениях в расписании.

Отмечается, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты, либо забронировать билеты на другие даты.

Напомним, что ранее в аэропорту Пулково было отменено порядка 20 рейсов.