Более 20 рейсов были отменены из Пулково 24 февраля

В Пулково отменяют рейсы на юг России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 20 рейсов отменены на вылет из аэропорта Пулково на данный момент. Еще несколько самолетов задерживаются по отношению к расписанию. Еще 22 рейса не смогли прилететь в Петербург за сегодняшний день. Причина – в ситуации на Украине.

- В связи с решением Росавиации 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, - сообщает пресс-служба Пулково.

Пассажирам отмененных рейсов следует обращаться в авиакомпании за возвратом денег или перебронированию билетов.

В Министерстве транспорта России пообещали оперативно вывезти всех граждан РФ и других государств из городов на юге страны автобусным и железнодорожным транспортам.

Горячая линия для российских туристов: +7 (800) 200-34-11.