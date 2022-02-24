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Общество24 февраля 2022 13:45

"Черное сердце" появится в ЦПКиО Петербурга

Горожане смогут опустить в него все плохие воспоминания и беспокойства
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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"Черное сердце" для плохих воспоминаний появится в ЦПКиО Петербурга / Фото: ЦПКиО

"Черное сердце" для плохих воспоминаний появится в ЦПКиО Петербурга / Фото: ЦПКиО

В парке ЦПКиО имени Кирова в Санкт-Петербурге появится "черное сердце". Большой почтовый ящик в видео черного сердца Масленицы будет предназначено для плохих воспоминаний, которые накопились у горожан за минувший год. Об этом 22 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Елагина острова.

- "Черное сердце" будет заключать" в себя все ваши плохие воспоминания, чтобы позднее сгореть вместе с главным чучелом во время Народных гуляний "Шуми, Масленица!", - рассказали в парке.

Необычный почтовый ящик будет находиться в парке с 25 февраля по 4 марта. На протяжении всего этого времени любой посетитель парка сможет написать на бумаге свои плохие воспоминания, мысли, а также другие невзгоды и опустить в "сердце". Сожжение посланий состоится на Масляном лугу 6 марта.