"Черное сердце" появится в ЦПКиО Петербурга

"Черное сердце" для плохих воспоминаний появится в ЦПКиО Петербурга / Фото: ЦПКиО

В парке ЦПКиО имени Кирова в Санкт-Петербурге появится "черное сердце". Большой почтовый ящик в видео черного сердца Масленицы будет предназначено для плохих воспоминаний, которые накопились у горожан за минувший год. Об этом 22 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Елагина острова.

- "Черное сердце" будет заключать" в себя все ваши плохие воспоминания, чтобы позднее сгореть вместе с главным чучелом во время Народных гуляний "Шуми, Масленица!", - рассказали в парке.

Необычный почтовый ящик будет находиться в парке с 25 февраля по 4 марта. На протяжении всего этого времени любой посетитель парка сможет написать на бумаге свои плохие воспоминания, мысли, а также другие невзгоды и опустить в "сердце". Сожжение посланий состоится на Масляном лугу 6 марта.