В Петербурге охранник ТЦ ударил школьника электрошокером, чтобы прогнать

Охранник ТЦ применил шокер к школьнику. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Охранник одного их торговых центров Петербурга применил электрошокер к подростку школьного возраста. Секьюрити не понравилось то, что дети сидели в рекреации ТЦ и шумели. Чтобы прогнать их, мужчина в форме и взял в руки спецсредство.

- 23 февраля вечером в ТЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, 49, у входа в магазин охранник ударил электрошокером подростка лет 12, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы, которые сняли инцидент на видео, говорят, что подростки греются в ТЦ. Но применять к ним электрошокер – сверх меры. На охранника было написано заявление в полицию. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку.