Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 13:53

В Петербурге охранник ТЦ ударил школьника электрошокером, чтобы прогнать

Видео инцидента появилось в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Охранник ТЦ применил шокер к школьнику. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Охранник ТЦ применил шокер к школьнику. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Охранник одного их торговых центров Петербурга применил электрошокер к подростку школьного возраста. Секьюрити не понравилось то, что дети сидели в рекреации ТЦ и шумели. Чтобы прогнать их, мужчина в форме и взял в руки спецсредство.

- 23 февраля вечером в ТЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, 49, у входа в магазин охранник ударил электрошокером подростка лет 12, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы, которые сняли инцидент на видео, говорят, что подростки греются в ТЦ. Но применять к ним электрошокер – сверх меры. На охранника было написано заявление в полицию. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку.