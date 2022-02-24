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Наука24 февраля 2022 14:05

Новый медицинский центр для онкобольных появится в Петербурге

В нем откроют стационар для лучевой и химиотерапии на 40 коек
Анастасия СОБОЛЕВА
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Радиологический центр НИМЦ имени Алмазова построят в Петербурге.

Радиологический центр НИМЦ имени Алмазова построят в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга планируют построить Медицинский радиологический центр при НМИЦ им. Алмазова. Проект строительства успешно прошел проверку документации. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

- В новом медицинском центре будут проводить диагностику и лечение пациентов с онкологическими и эндокринологическими заболеваниями, - уточнили в учреждении.

По данным пресс-службы, попасть из главного здания исследовательского центра им. Алмазова в радиологический центр можно будет по надземной пешеходной галерее. Согласно проекту, в новом здании откроются стационары, в частности, дневной. В нем 40 пациентов единовременно смогут получать лучевую и химиотерапию.

Также в медцентре будет находиться отделение лучевой терапии с помещениями предлучевой подготовки, производство специализированных радиофармацевтических препаратов и контроля за их качеством. Отдельное помещение выделено под работу с радиационной безопасностью и радиационным контролем. На крыше здания появится вертолетная площадка.