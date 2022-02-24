Баскетбольная «Барселона» отказалась лететь в Петербург на матч Евролиги

"Барса" не приедет в Петербург. Фото: twitter.com/FCBbasket

Баскетбольный клуб «Барселона» не поедет в Петербург на матч Евролиги с «Зенитом». Об этом каталонцы сообщили в своем Твиттере и на сайте 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. Это и стало причиной отмены визита.

- Сообщаем вам, что в связи с появившейся в последние часы информацией о ситуации между Россией и Украиной, клуб «Барселона» принял решение не ехать сегодня в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении.

Сейчас клубное руководство проводит консультации по поводу сложившейся обстановки.

Отметим, что «Барса» должна была в эту пятницу играть с «Зенитом» в городе на Неве, а в воскресенье - в Москве с ЦСКА.

Обе встречи запланированы в рамках Евролиги.