Новый дом для очередников начали строить в Петербурге

Дом для очередников начали строить в Приморском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе Санкт-Петербурга началось строительство многоквартирного дома в рамках национального проекта "Жилье". 265 квартир в нем предназначены для городских очередников. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в комитете по строительству.

- Ввод в эксплуатацию дома на Глухарской улице в районе Каменки запланирован на конец 2023 года, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Для комфорта жильцов дом будет оборудован всем необходимым: во дворе построят детские площадки, на первом этаже здания выделят помещения под поликлинику, на территории будет зона парковки и зона для занятия спортом.

В комитете подчеркнули, что при проектировании здания отдельное внимание уделили маломобильным группам населения. Для безопасности и комфорта инвалидов-колясочников в новом доме установят подъемники, а площадь квартир будет увеличена.

Напомним, ранее стало известно, что в Приморском районе скоро появится радиологический медицинский центр для лечения онкобольных с дневным стационаром на 40 коек.