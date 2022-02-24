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Происшествия24 февраля 2022 14:41

Годовалый ребенок отравился уксусом в Ленобласти

В состоянии средней тяжести мальчик попал в больницу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Малыша доставили с серьезным отравлением и возможным химическим ожогом пищевода

Малыша доставили с серьезным отравлением и возможным химическим ожогом пищевода

Вечером 23 февраля в одну из детских больниц Ленобласти доставили годовалого мальчика с серьезным отравлением, возможным химическим ожогом пищевода. Причиной плохого самочувствия малыша стала выпитая уксусная кислота.

- Мальчик живет в поселке городского типа Лебяжье в Ломоносовском районе Ленобласти. Там он вечером достал из холодильника восьмипроцентную уксусную кислоту и, возможно, выпил ее, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.