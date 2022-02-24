Экономист СПбГУ рассказал, что делать с рублями и валютой в кризисной ситуации

Накопления лучше хранить в разных валютах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доцент кафедры мировой экономики СПбГУ рассказал, что делать россиянам и петербуржцам в частности, как себя вести в кризисное время. Скупать валюту или не пытаться сыграть на плавающем курсе.

- Рубль и акции большинства компаний будут снижаться до тех пор, пока не будет окончательно понятны санкции. – Угроза пугает рынок больше, чем уже введенные меры, - отметил экономист в разговоре с газетой «Петербургский дневник».

Эксперт отметил, что будущие санкции могут повлиять на целые сектора экономики, а не на отдельных лиц или депутатов. Вероятен рост цен из-за ограничений на ввоз тех или иных товаров.

Что касается покупки долларов или евро, то совет прост: не стоит класть яйца, то есть деньги, в одну корзину. Сбережения, если они есть, лучше разместить как в валюте, так и в рублях. Тогда потери можно будет минимизировать.