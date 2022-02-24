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Общество24 февраля 2022 15:20

На несанкционированный митинг в Петербурге вышли 50 человек

В центре города присутствуют журналисты и полиция
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Несанкционированный митинг начался в Петербурге.

Несанкционированный митинг начался в Петербурге.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Несколько десятков человек вышли на несанкционированный митинг в центре Петербурга. К шести часам вечера здесь собрались участники мероприятия, о котором сообщалось в соцсетях, а также многочисленные журналисты городских СМИ и полиция.

- Здесь навскидку человек 50-70. Все спокойно, паники, провокаций и плакатов нет. Полиция требует разойтись. Дежурит ОМОН, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Отметим, что ранее правоохранительные органы и прокуратура предупреждали об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях.

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