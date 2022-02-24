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Происшествия24 февраля 2022 15:33

Экс-начальник следственного отдела полиции из Ленобласти пойдет под суд за поборы с подчиненных

За превышение полномочий женщине грозит до 10 лет лишения свободы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК завершил работу по делу полицейского следователя-взяточницы.

СК завершил работу по делу полицейского следователя-взяточницы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК по Ленинградской области передало в суд дело бывшей начальницы следственного отдела полиции Бокситогорского района, которая занималась поборами с подчиненных.

- Следствием установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, неоднократно требовала от подчиненных сотрудников передать ей денежные средства после выплаты им премии по итогам работы за 2019 и 2020 годы, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Полицейские отдавали часть премии начальнице, чтобы не ссориться. Но в итоге все стало известно Следственному комитету и на предприимчивую женщину завели уголовное дело.

По статье за превышение должностных полномочий ей грозит до 10 лет лишения свободы.