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Происшествия24 февраля 2022 15:54

Пьяному душителю с улицы Седова смягчили наказание

Его осудили за "убийство по неосторожности"
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Пьяный петербуржец задушил прохожего у входа в продуктовый магазин.

Пьяный петербуржец задушил прохожего у входа в продуктовый магазин.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 24 февраля, вынес приговор местному жителю, который будучи "подшофе" задушил прохожего у входа в продуктовый магазин. Инцидент произошел в сентябре 2020 года.

- Нетрезвый петербуржец повздорил с незнакомцем неподалеку от продуктового магазина на улице Седова, - рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов. - В ходе конфликта подсудимый набросился на мужчину, схватив его за горло и, когда тот рухнул на асфальт, несколько раз прошелся по нему пинками и кулаками. Пострадавший скончался на месте.

По данным пресс-службы, изначально агрессора обвиняли в преднамеренном убийстве, однако суд в ходе разбирательства переквалифицировал статью на более мягкую. Петербуржца признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев в колонии-поселении.