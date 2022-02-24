Пьяному душителю с улицы Седова смягчили наказание

Пьяный петербуржец задушил прохожего у входа в продуктовый магазин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 24 февраля, вынес приговор местному жителю, который будучи "подшофе" задушил прохожего у входа в продуктовый магазин. Инцидент произошел в сентябре 2020 года.

- Нетрезвый петербуржец повздорил с незнакомцем неподалеку от продуктового магазина на улице Седова, - рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов. - В ходе конфликта подсудимый набросился на мужчину, схватив его за горло и, когда тот рухнул на асфальт, несколько раз прошелся по нему пинками и кулаками. Пострадавший скончался на месте.

По данным пресс-службы, изначально агрессора обвиняли в преднамеренном убийстве, однако суд в ходе разбирательства переквалифицировал статью на более мягкую. Петербуржца признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев в колонии-поселении.