Сайт администрации Петербурга недоступен. Фото: gov.spb.ru

Сайт администрации Санкт-Петербурга перестал работать вечером 24 февраля. При попытке открыть страницу по адресу: www.gov.spb.ru, высвечивается сообщение об ошибке «500» о срыве связи с сервером.

На настоящий момент портал Смольного недоступен около 10 минут. Попытки открыть его в разных браузерах к результату не приводят.

Ранее в Сети появилась информация, что подобная ситуация сложилась с различными государственными сайтами федеральных и региональных властей, а также ведомств.