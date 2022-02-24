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Общество24 февраля 2022 16:08

Сайт администрации Санкт-Петербурга перестал работать

При попытке открыть высвечивается ошибка связи с сервером
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сайт администрации Петербурга недоступен. Фото: gov.spb.ru

Сайт администрации Петербурга недоступен. Фото: gov.spb.ru

Сайт администрации Санкт-Петербурга перестал работать вечером 24 февраля. При попытке открыть страницу по адресу: www.gov.spb.ru, высвечивается сообщение об ошибке «500» о срыве связи с сервером.

На настоящий момент портал Смольного недоступен около 10 минут. Попытки открыть его в разных браузерах к результату не приводят.

Ранее в Сети появилась информация, что подобная ситуация сложилась с различными государственными сайтами федеральных и региональных властей, а также ведомств.