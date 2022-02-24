Ветеринарный университет Петербурга заплатит более пяти млн рублей за охрану

Ветеринарный университет заплатит пять миллионов за охрану. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины ищет охранников. За услуги по обеспечению безопасности, бюджетное учреждение готово отдать более пяти миллионов рублей. Заявка размещена на сайте Госзакупок.

- Исполнитель осуществляет физическую охрану путем организации трех постов охраны, - говорится в договоре, приложенному к документации закупки.

Подавать заявки на участие претенденты могут до 3 марта. А выполнять обязанности победитель должен начиная с 1 апреля 2022 года. Контракт рассчитан на 12 месяцев. Начальная стоимость составляет 5 257 800 рублей. Но она еще может уменьшиться в ходе торгов на понижение.