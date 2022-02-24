В Петербурге годовалый мальчик отравился ацетоном

Врачи диагностировали у ребенка острое отравление ацетоном Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 23 февраля в Детскую городскую больницу №5 поступил маленький петербуржец с сильным отравлением. Малышу только пару месяцев назад исполнился год.

- Известно, что около пяти часов вечера мальчик дома выпил ацетон. На скорой его доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка острое отравление ацетоном, - сообщил источник "КП-Петербург".

От госпитализации близкие малыша отказались, в состоянии средней степени тяжести его забрали домой.