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Происшествия24 февраля 2022 16:23

В Петербурге годовалый мальчик отравился ацетоном

На скорой его доставили в больницу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Врачи диагностировали у ребенка острое отравление ацетоном

Врачи диагностировали у ребенка острое отравление ацетоном

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 23 февраля в Детскую городскую больницу №5 поступил маленький петербуржец с сильным отравлением. Малышу только пару месяцев назад исполнился год.

- Известно, что около пяти часов вечера мальчик дома выпил ацетон. На скорой его доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка острое отравление ацетоном, - сообщил источник "КП-Петербург".

От госпитализации близкие малыша отказались, в состоянии средней степени тяжести его забрали домой.