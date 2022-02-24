Несанкционированная акция в Петербурге длится уже пять часов

Больше пяти часов длится несанкционированный митинг в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге несанкционированная акция на гостином дворе продолжается вот уже почти пять часов. Если в начале митинга около станции метро было порядка 50 человек, то к 20:00 толпа в разы увеличилась, как сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

Полицейские и сотрудники Росгвардии периодически задерживают участников несанкционированного митинга после начала спецоперации России на Украине.

- Разъясняем, что, как призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, так и само участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность, - предупреждали ранее в полиции города.

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