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Общество24 февраля 2022 19:22

Несанкционированная акция в Петербурге длится уже пять часов

Митингующие собрались у гостиного двора, там же дежурить полиция и ОМОН
Кирилл МИНЯЙЛО
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Больше пяти часов длится несанкционированный митинг в Петербурге

Больше пяти часов длится несанкционированный митинг в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге несанкционированная акция на гостином дворе продолжается вот уже почти пять часов. Если в начале митинга около станции метро было порядка 50 человек, то к 20:00 толпа в разы увеличилась, как сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

Полицейские и сотрудники Росгвардии периодически задерживают участников несанкционированного митинга после начала спецоперации России на Украине.

- Разъясняем, что, как призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, так и само участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность, - предупреждали ранее в полиции города.

Оперативную и интересную информацию о последних событиях в Санкт-Петербурге также можно узнать в Telegram-канале «Комсомольской правды».