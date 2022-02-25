Врачи Петербурга первыми в России начали использовать новый метод лечения болезни Паркинсона

Медучреждения Северной столицы первыми в РФ используют новый метод лечения болезни Паркинсона Фото: Александр ГЛУЗ

Медучреждения Петербурга стали первыми, кто начал постоянно использовать новую методику лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Согласно методу, больному устанавливают гастростому, по которой нужный препарат поступает прямо к месту всасывания – в тонкую кишку. Это повышает качество жизни пациента. О достижении медицины Северной столицы рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

- Санкт-Петербург стал первым регионом в России, который применяет метод на постоянной основе и в рамках ОМС, а не в качестве клинических исследований, - говорится в сообщении.

Гастростому устанавливают врачи городской больницы №40 Курортного района: неврологи, эндоскописты и хирурги. Через гастростому препарат подается непосредственно к месту всасывания в тонкую кишку. Метод значительно повышает качество жизни пациентов, позволяет им стать более независимыми и вести самостоятельный образ жизни.

Клинические испытания данного метода начали в Северной столице больше десяти лет назад. В 2022 году с помощью новой методики в городе лечатся восемь человек. Весной еще четыре пациента планируют использовать гастростому.