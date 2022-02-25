Более 40 рейсов отменили в аэропорту Петербурга 25 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге второй день подряд массово отменяют рейсы. Так, 25 февраля 2022 года в аэропорту Пулково уже задержано 27 вылетов и 20 прилетов. В основном это самолеты, которые должны были улететь или прилететь с юга страны. Также в этот список входят города, которые находятся на границе с Европейскими странами или Украиной.

- 25 февраля отменены вылеты в Белгород, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Котлас, Брянск, Курск, Казань, Кишинев, - говорится в информации на табло расписания вылетов в Пулково.

Кроме того задержаны вылеты в Киров, Казань, Тамбов, Калининград, Москву, Якутск.

Примерно такая же ситуация наблюдается и в расписании прилетов в Петербург.

Напомним, что из-за напряженной ситуации сейчас в России приостановлена работа аэропортов в 12 городах до 4 марта.